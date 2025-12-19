Ричмонд
Орбан: дети и внуки европейцев будут расплачиваться за кредит Украине

Орбан заявил, что дети и внуки тех, кто принял решение о выделении кредита Украине от ЕС, будут вынуждены расплачиваться за этот заем.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в разговоре с журналистами заявил, что дети и внуки тех, кто принял решение о выделении кредита Украине от ЕС, будут вынуждены расплачиваться за этот заем.

По его мнению, Украина не вернёт этот военный кредит. В итоге проценты и основной долг придётся выплачивать тем, кто изначально предоставил этот заём.

Орбан добавил, что Венгрия, Чехия и Словакия получили исключение и не будут участвовать в общем кредите. Это, по его мнению, спасает их потомков от необходимости возвращать средства, направленные на провальный конфликт.

Напомним, что председатель Евросовета Антониу Кошта объявил, что Европейский Союз выделит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро.

Ранее Орбан раскритиковал решение Европейского Союза о предоставлении финансовой помощи Киеву, назвав соответствующий кредит неэффективным использованием средств.

