По словам спецпосланника президента РФ, Мерц и фон дер Ляйен стоит уйти в отставку после провала.
Отказ Евросоюза от идеи конфисковать российские активы стал «смертельным ударом» по председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, Фон дер Ляйен и Мерц должны уйти в отставку.
«Смертельный удар по Урсуле, Мерцу, Стармеру и подстрекателям войны: они потратили политический капитал на незаконные действия против резервов России — и потерпели неудачу», — написал Дмитриев в соцсети X. Он подчеркнул, что «весь мир только что наблюдал», как инициаторам конфискации не удалось склонить других участников к нарушению закона.
По его словам, Фон дер Ляйен и Мерц должны уйти в отставку. «Они потратили весь свой политический капитал, обещали результаты — и потерпели впечатляющий провал», — подчеркнул он. Так он прокомментировал саммит Еврокомиссии, где приняли решение о беспроцентном кредите Украине в размере 90 миллиардов евро.
Ранее Дмитриев заявил, что отказ от незаконной схемы использования Евросоюзом российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла. Об этом заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Кредит, о котором идет речь, Европа намерена предоставить Киеву беспроцентно. Деньги будут направляться в 2026—2027 годы.