Politico: решение по активам РФ — провал для Мерца и фон дер Ляйен

На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли достичь соглашения об изъятии замороженных активов России в пользу Украины, что стало «серьёзной неудачей» для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает издание Politico.
Вместо этого страны ЕС согласовали финансирование Украины через коллективные займы в размере 90 миллиардов евро. Издание отмечает, что хотя соглашение позволяет всем сторонам заявить о победе, это не то решение, к которому стремились Германия и Еврокомиссия перед саммитом.
Страны Южной Европы поддерживают механизм долговых коллективных заимствований, однако Германия и Северная Европа традиционно выступают против него из-за опасений по поводу финансовых рисков. В качестве компромисса лидеры ЕС согласились рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для погашения кредитов Украины, но этот вопрос всё ещё требует дальнейшего обсуждения.
При этом в Politico отметили, что сопротивление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера плану по изъятию активов России сделало его изгоем в Совете ЕС.
Сейчас в ЕС заблокировано около 210 миллиардов евро российских активов, из которых 185 миллиардов евро находятся в Бельгии.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что конфискация российских активов, находящихся в странах Евросоюза, будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы.