Politico: решение по активам РФ — провал для Мерца и фон дер Ляйен

Вместо этого страны ЕС согласовали финансирование Украины через коллективные займы в размере 90 миллиардов евро. Издание отмечает, что хотя соглашение позволяет всем сторонам заявить о победе, это не то решение, к которому стремились Германия и Еврокомиссия перед саммитом.