Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: решение по активам РФ — провал для Мерца и фон дер Ляйен

По информации Politico, лидеры ЕС не достигли соглашения об изъятии замороженных активов РФ в пользу Украины, что стало «серьезной неудачей» для Мерца и фон дер Ляйен.

Источник: Аргументы и факты

На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли достичь соглашения об изъятии замороженных активов России в пользу Украины, что стало «серьёзной неудачей» для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает издание Politico.

Вместо этого страны ЕС согласовали финансирование Украины через коллективные займы в размере 90 миллиардов евро. Издание отмечает, что хотя соглашение позволяет всем сторонам заявить о победе, это не то решение, к которому стремились Германия и Еврокомиссия перед саммитом.

Страны Южной Европы поддерживают механизм долговых коллективных заимствований, однако Германия и Северная Европа традиционно выступают против него из-за опасений по поводу финансовых рисков. В качестве компромисса лидеры ЕС согласились рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для погашения кредитов Украины, но этот вопрос всё ещё требует дальнейшего обсуждения.

При этом в Politico отметили, что сопротивление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера плану по изъятию активов России сделало его изгоем в Совете ЕС.

Сейчас в ЕС заблокировано около 210 миллиардов евро российских активов, из которых 185 миллиардов евро находятся в Бельгии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что конфискация российских активов, находящихся в странах Евросоюза, будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше