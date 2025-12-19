Такер Карлсон заявил, что Запад собственноручно настроил против себя Путина

Карлсон напомнил, что в 2001 году российский президент выступал с инициативой о возможном вступлении России в НАТО, однако эта идея не получила поддержки со стороны альянса. Журналист задался вопросом, почему Запад, по его мнению, выбрал курс на конфронтацию.