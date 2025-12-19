Соединенные Штаты и страны Запада собственными действиями настроили против себя президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
По его словам, Путин является самым умеренным и прозападно настроенным лидером в современной России, а также обладает значительными политическими способностями.
Карлсон напомнил, что в 2001 году российский президент выступал с инициативой о возможном вступлении России в НАТО, однако эта идея не получила поддержки со стороны альянса. Журналист задался вопросом, почему Запад, по его мнению, выбрал курс на конфронтацию.
«В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — сказал журналист.
Он также отметил, что Путин пользуется высоким уважением в мире благодаря работе, проделанной на посту главы государства. По его мнению, деятельность президентов следует оценивать по результатам, достигнутым в интересах граждан.
«И он (Владимир Путин — прим.ред.) проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит», — отметил Такер Карлсон.
Журналист ранее высказывал мнение, что Россия могла бы стать сильным союзником Соединенных Штатов. Он связывал это с масштабами территории страны, значительными запасами природных ресурсов и ее военным потенциалом.