Алехин: тыловая база ВСУ попала под удар под Чугуевом

«Терновая, Чугуевский р-н, 3−4 км от границы с Белгородской областью. Здесь, в лесном массиве, фактически, между Волчанском и Липцами, была тыловая база подскока ВСУ. Минимум 12 взрывов раздалось в этом районе», — сообщил Алехин.