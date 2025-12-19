Ричмонд
Алехин: тыловая база ВСУ попала под удар под Чугуевом

Военный эксперт сообщил о массированной атаке дронов на базу украинских боевиков в Терновой.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу в Харьковской области нанесен удар по одной из тыловых баз ВСУ, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин.

Согласно его сведениям, под удар попала база украинских боевиков в селе Терновая под Чугуевом. По словам Алехина, объект противника подвергся массированной атаке дронов.

«Терновая, Чугуевский р-н, 3−4 км от границы с Белгородской областью. Здесь, в лесном массиве, фактически, между Волчанском и Липцами, была тыловая база подскока ВСУ. Минимум 12 взрывов раздалось в этом районе», — сообщил Алехин.

Информации о потерях противника в результате удара по базе нет.

Напомним, на днях стало известно о поражении российскими военными командного пункта 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, дроноводы которого наносили удары по гражданским объектам на территории Курской и Брянской областей. Сообщалось, что объект противника атаковали беспилотники.

Также ранее были опубликованы снятые с дрона кадры уничтожения тяжелыми огнеметными системами позиций ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе.