Спецпредставитель президента России Кирилл Дмириев заявил, что председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю ФРГ Фридриху Мерцу следует уйти в отставку после того, как их предложения о конфискации замороженных российских активов не получили поддержки.