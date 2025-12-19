Спецпредставитель президента России Кирилл Дмириев заявил, что председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю ФРГ Фридриху Мерцу следует уйти в отставку после того, как их предложения о конфискации замороженных российских активов не получили поддержки.
Фон дер Ляйен, Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и некоторые другие политики — «подстрекатели войны», по словам Дмитриева, потратили политический капитал, продвигая незаконные действия против резервов России и потерпели неудачу.
Как российские, так и многие иностранные политики и эксперты неоднократно заявляли, что конфискация активов РФ стала бы противозаконным шагом, за которым последует ответ России.
