Сбитым Ми-24 командовал «‎ас» ВСУ, совершивший последний авиапрорыв на «Азовсталь»

Разбившимся 18 декабря украинским ударным вертолётом Ми-24 командовал заместитель командира 12-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ, герой Украины подполковник Александр Шемет, которого называли одним из могущественных «‎асов» страны за последний авиапрорыв на «Азовсталь». Об этом сообщил военный блогер и специалист по авиации Алексей Воевода.

Источник: Life.ru

Шемет, уроженец Черниговской области, окончил Сызранское военное авиационное училище. Он состоял на службе с 1990 года, а после выхода на пенсию восстановился и начал принимать участие в боевых действиях против Донбасса, а затем воевал на стороне ВСУ уже против России.

Свою высшую награду — «Золотую звезду» Героя Украины и орден Богдана Хмельницкого — он получил за рискованные полёты в Мариуполь в апреле 2022 года. Тогда его вертолёт под огнём доставил окружённой на «Азовстали» бригаде морской пехоты боеприпасы. После этого ВСУ уже не летали в Мариуполь.

Ранее пресс-служба 12-й бригады армейской авиации ВС Украины заявила, что Российская армия сбила вертолёт Ми-24 при выполнении боевой задачи. Весь экипаж погиб. Сама бригада базировалась в Новом Калинове Львовской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

