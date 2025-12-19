Сбитым Ми-24 командовал «‎ас» ВСУ, совершивший последний авиапрорыв на «Азовсталь»

Свою высшую награду — «Золотую звезду» Героя Украины и орден Богдана Хмельницкого — он получил за рискованные полёты в Мариуполь в апреле 2022 года. Тогда его вертолёт под огнём доставил окружённой на «Азовстали» бригаде морской пехоты боеприпасы. После этого ВСУ уже не летали в Мариуполь.