Мерц и фон дер Ляйен потерпели крах

Напомним, по итогам саммита лидеры Евросоюза согласовали программу финансовой помощи Украине, отказавшись от схемы с прямым использованием замороженных российских активов. Вместо этого будет привлечён общеевропейский кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Как пояснил канцлер Германии Фридрих Мерц, кредит будет беспроцентным, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. В то же время Венгрия, Чехия и Словакия официально отказались от участия в данной программе.