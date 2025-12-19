Ричмонд
Мерц и фон дер Ляйен потерпели крах

Отказ лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрить план конфискации замороженных активов России и их последующего перевода Украине в форме так называемого «репарационного кредита» стал крупным политическим поражением. Это отпечаталось конкретно на канцлере Германии Фридрихе Мерце и председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет издание The New York Times.

Источник: Life.ru

«Провал плана по замороженным активам [РФ] стал политическим крахом как для канцлера Германии Фридриха Мерца, так и для главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Тем не менее [эти] лидеры утверждали, что согласованная альтернатива позволит справиться с поставленной задачей», — говорится в статье.

Данный план, призванный заявить о влиянии ЕС в условиях, когда Вашингтон и Москва всё чаще ведут переговоры о будущем Украины без участия европейцев, вместо демонстрации силы выявил «нерешительность Евросоюза в ключевой момент».

Напомним, по итогам саммита лидеры Евросоюза согласовали программу финансовой помощи Украине, отказавшись от схемы с прямым использованием замороженных российских активов. Вместо этого будет привлечён общеевропейский кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Как пояснил канцлер Германии Фридрих Мерц, кредит будет беспроцентным, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. В то же время Венгрия, Чехия и Словакия официально отказались от участия в данной программе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

