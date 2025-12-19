Раскрыты темы, которые может затронуть Путин на прямой линии

Прямая линия с Владимиром Путиным намечена на 19 декабря.
Сегодня президент РФ проведет традиционную предновогоднюю программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой в прямом эфире ответит на вопросы граждан страны. Он затронет такие темы, как мирные переговоры по конфликту на Украине и ход СВО, жилищные вопросы, утильсбор и многое другое. Об этом сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.
«Внимательно слушаем президента, отмечаем!» — подписал пост с инфографикой о возможных темах прямой линии Юнашев. Информация опубликована в его telegram-канале.
Так, по мнению журналиста, Путин может затронуть вопросы утильсбора, экономики России на фоне санкций, исторические и жилищные темы, коррупцию, демографию, мирные переговоры по Украине и ход спецоперации в целом, поддержку ветеранов СВО. А также российский лидер может ответить на вопросы, касающиеся текущего противостояния политики маркетплейсов и банков, и шуток про Европу и замороженные российские активы.
Ранее сообщалось, что в числе ключевых тем, которые Путин планирует затронуть в ходе эфира, ожидаются традиционные блоки: развитие экономики и социальных программ, меры государственной поддержки семей и регионов, вопросы внешнеполитической повестки и национальной безопасности, а также технологическое развитие, включая искусственный интеллект и процессы цифровизации. Как правило, обсуждаются также проблемы инфраструктуры и строительства, ситуация в субъектах федерации, обращения граждан, касающиеся повседневных, социальных и трудовых вопросов.