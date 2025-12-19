Раскрыты темы, которые может затронуть Путин на прямой линии

Сегодня президент РФ проведет традиционную предновогоднюю программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой в прямом эфире ответит на вопросы граждан страны. Он затронет такие темы, как мирные переговоры по конфликту на Украине и ход СВО, жилищные вопросы, утильсбор и многое другое. Об этом сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.