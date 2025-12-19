Ричмонд
Глава Минобороны раскрыл, планируют ли увеличивать региональную группировку войск Беларуси и России

Глава Минобороны ответил, будут ли увеличивать региональную группировку войск.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Виктор Хренин ответил, будут ли увеличивать региональную группировку войск Союзного государства Беларуси и России. Об этом сообщает БелТА.

— Региональную группировку войск увеличивать не планируется. Нам достаточно того, что у нас есть, — подчеркнул глава Минобороны.

Он заметил, что взаимодействие Беларуси, прежде всего, будет крепнуть и улучшаться с Россией, а также стратегическими союзниками. Виктор Хренин уточнил, что порядок действий для этого есть.

Кстати, мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

А еще неозвученная на ВНС часть Послания Лукашенко народу и парламенту опубликована в Беларуси.

Ранее Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».

