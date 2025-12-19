Глава Минобороны раскрыл, планируют ли увеличивать региональную группировку войск Беларуси и России

Министр обороны Виктор Хренин ответил, будут ли увеличивать региональную группировку войск Союзного государства Беларуси и России. Об этом сообщает БелТА.
— Региональную группировку войск увеличивать не планируется. Нам достаточно того, что у нас есть, — подчеркнул глава Минобороны.
Он заметил, что взаимодействие Беларуси, прежде всего, будет крепнуть и улучшаться с Россией, а также стратегическими союзниками. Виктор Хренин уточнил, что порядок действий для этого есть.
