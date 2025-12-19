Журналисты рассказали, как будут привлекать внимание Путина на прямой линии

«Сейчас в Москве 10.30 утра. Журналисты со всех регионов, в том числе федеральных и иностранных СМИ стоят в очереди у Гостиного двора, чтобы попасть на главное политическое событие года — программу “Итоги года с Владимиром Путиным”. Благо нам повезло с погодой, в этом году в Москве затянулась осень, нет снега, сухая погода с плюсовой температурой. Поэтому стоять в очереди комфортно. В очереди люди переговариваются о том, какие они будут задавать вопросы, как будут привлекать внимание. Конечно, все понимают, что более чем 600 журналистов не зададут свои вопросы, повезет только некоторым. Поэтому каждый по-своему привлекает внимание. Например, журналистка из Нижнего Новгорода надела кокошник. Представитель казачества из Санкт-Петербурга тоже приехал в традиционном казачьем костюме, как дань уважения казакам, которые сейчас находятся на СВО», — рассказала наша коллега.