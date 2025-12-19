Журналисты рассказали, как будут привлекать внимание Путина на прямой линии

«Сейчас в Москве 10.30 утра. Журналисты со всех регионов, в том числе федеральных и иностранных СМИ стоят в очереди у Гостиного двора, чтобы попасть на главное политическое событие года — программу “Итоги года с Владимиром Путиным”. Благо нам повезло с погодой, в этом году в Москве затянулась осень, нет снега, сухая погода с плюсовой температурой. Поэтому стоять в очереди комфортно. В очереди люди переговариваются о том, какие они будут задавать вопросы, как будут привлекать внимание. Конечно, все понимают, что более чем 600 журналистов не зададут свои вопросы, повезет только некоторым. Поэтому каждый по-своему привлекает внимание. Например, журналистка из Нижнего Новгорода надела кокошник. Представитель казачества из Санкт-Петербурга тоже приехал в традиционном казачьем костюме, как дань уважения казакам, которые сейчас находятся на СВО», — рассказала наша коллега.
Девушка в кокошнике — Юлия Короткова, корреспондент ННТВ из Нижегородской области, охотно поделилась своим опытом подготовки к участию в прямой линии с президентом России. Она рассказала, что это ее первый опыт участия в таком мероприятии, и она очень рада, что смогла попасть на прямую линию.
Юлия подчеркнула, что всегда тщательно готовится к съемкам и соблюдает дресс-код в зависимости от мероприятия. Например, для спортивных событий она выбирает спортивный стиль, а для деловых мероприятий — деловой костюм. На этот раз она решила представить традиции Нижегородской области и выбрала костюм с элементами хохломской росписи.
Она объяснила, что хохлома — это традиционный бренд Нижегородской области, и элементы этой росписи представлены в ее костюме. Юлия отметила, что хохлома адаптирована для использования в современной одежде, и в ее наряде можно увидеть традиционные элементы росписи, такие как кудрина.
Кроме того, Юлия принесла с собой небольшой сувенир — символ огненной лошади, который, по ее словам, принесет удачу. Она планирует подарить его своим коллегам.
Вопрос, который Юлия подготовила для прямой линии, связан с запретом на вейпы в Нижегородской области. Она хочет узнать, как реализуется эта программа в регионах и будет ли она тиражироваться на всю Россию. Юлия считает, что этот опыт удачный и хотела бы, чтобы он распространился по всей стране.
«Если честно, я не верю, что наряд позволит мне задать вопрос, но я верю в то, что у меня хорошая аура, и все равно я смогу задать вопрос», — призналась журналистка.
А вот добрым казаком оказался Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Общество и экология» из Санкт-Петербурга. Сам он родом с Донбасса из города Бахмута (Артемовска), которого уже не существует. Это древний казачий край, где многие века добывали соль.
На пресс-конференциях с Владимиром Путиным Сергей участвует уже в 12 раз. Шесть раз ему удавалось задать свой вопрос главе государства.
«По своему опыту, могу сказать, что здесь работает совокупность вещей, это и плакат, и сам вопрос. На этот раз на встречу с Путиным я приехал с крайне важным вопросом от нашей казачей общины. Он касается героического места в Санкт-Петербурге, которое называется “Невский пяточек”. Это место, где погибло более 100 тысяч бойцов Красной армии при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Мы хотим создать там мемориальный комплекс и предложить установить Триумфальную арку единства нашего народа. Также, как дедушка 9 внуков, у меня назрел вопрос по поводу русского языка в детской одежде», — рассказал он.
Напомним, сегодня, 19 декабря, в 14.00 по Уфе в прямой эфир телеканалов и онлайн выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным».
Мероприятие пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, в рамках которой Президент России традиционно ответит на вопросы журналистов и жителей страны.
Вплоть до завершения трансляции каждый россиянин сможет задать свой вопрос на сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), с помощью СМС или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону: 8−800−200−40−40.
Текстовые и видеообращения можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Кроме того, можно воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu.
Башкортостан на встрече с президентом представят корреспондент ИА «Башинформ» Ляйсан Закирова, журналист БСТ Ильдар Байбулатов и видеооператор Артур Хуснутдинов, медиаредактор ИД «Республика Башкортостан» Марсель Байдавлетов и редактор газеты «Абзелил» Тансулпан Юмагужина.