Лукашенко сказал, как региональная группировка войск будет действовать при агрессии к Беларуси

Лукашенко назвал действия региональной группировки войск при агрессии к Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое состоялось в четверг, 18 декабря, назвал действия региональной группировки войск при агрессии к Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание, что стратегическую защиту обеспечивает военное сотрудничество с Россией. Он отметил, что две страны реализуют комплекс мер стратегического сдерживания.

— Это развертывание на нашей территории российской составляющей Региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы: несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу, — заявил президент Беларуси.

По его словам, первой идет Беларусь и необходимо реагировать, а далее страну поддержит Россия.

Кстати, мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

А еще неозвученная на ВНС часть Послания Лукашенко народу и парламенту опубликована в Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

Тем временем Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».

Также глава Минобороны раскрыл, планируют ли увеличивать региональную группировку войск Беларуси и России.

