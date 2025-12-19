Лукашенко сказал, как региональная группировка войск будет действовать при агрессии к Беларуси

— Это развертывание на нашей территории российской составляющей Региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы: несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу, — заявил президент Беларуси.