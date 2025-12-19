Лукашенко сказал, как региональная группировка войск будет действовать при агрессии к Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и парламенту на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое состоялось в четверг, 18 декабря, назвал действия региональной группировки войск при агрессии к Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что стратегическую защиту обеспечивает военное сотрудничество с Россией. Он отметил, что две страны реализуют комплекс мер стратегического сдерживания.
— Это развертывание на нашей территории российской составляющей Региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы: несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу, — заявил президент Беларуси.
По его словам, первой идет Беларусь и необходимо реагировать, а далее страну поддержит Россия.
