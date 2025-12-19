Премьер Бельгии: отказ от конфискации активов РФ является победой права

Несмотря на это, политик добавил, что ~Евросоюз все равно не планирует когда-либо возвращать России замороженные активы~. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что ЕС будет держать эти деньги заблокированными до тех пор, пока Москва не заплатит Украине так называемую «компенсацию».