Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ташкент и Токио договорились провести Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году

В Токио состоялась встреча Шавката Мирзиёева с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Ташкенте в 2026 году состоится очередной Межпарламентский форум Узбекистана и Японии. Такая договоренность достигнута в ходе встречи с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках официального визита в Японию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Либерально-демократической партии этой страны, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, который также является председателем Лиги дружбы со странами Центральной Азии.

На встрече с участием членов лиги были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекского-японских отношений стратегического партнерства, в том числе по линии парламентов двух стран.

Стороны высоко оценили вклад Лиги дружбы, особенно ее председателя Таро Асо, в развитие многопланового сотрудничества Узбекистана и Японии.

«Отмечена важность дальнейшего наращивания межпарламентских контактов, усиления роли парламентских “групп дружбы” в продвижении совместных инициатив», — говорится в сообщении.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации очередного Межпарламентского форума в Узбекистане в 2026 году.

Лига дружбы с Узбекистаном создана в 2002 году и на сегодняшний день насчитывает свыше 40 членов. В ее состав входят видные японские политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты.