Лукашенко сказал, что делать, чтобы народу было немного легче жить

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня работы Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики, сказал, что делать, чтобы народу было немного легче жить.
Александр Лукашенко обратил внимания, что на повестке дня 19 декабря стоит очень важный вопрос:
— Я вас предупреждал, скучный может быть в какой-то степени, неинтересный. Такая экономика.
Глава Беларуси также процитировал классика, который говорил о том, что завидует народам, живущим в этой скучной, неинтересной обстановке.
— Тут очень интересно, и время очень быстро меняется, как я вчера говорил — очень острая ситуация, не дай бог война. Поэтому лучше будем скучать планировать наши действия экономические, чтобы народу было немного легче жить, — подчеркнул президент.
