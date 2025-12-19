Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, рассказал Песков

«Вы знаете, прошлую ночь, я не знаю. Мы расстались в районе часа… Но то, что позапрошлую ночь он работал фактически до утра, — это я знаю точно», — сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, когда закончилась подготовка к программе у президента.