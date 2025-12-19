Итоги года с Владимиром Путиным — 2025. Прямая линия

Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие начнется в 12:00 мск. К главе государства уже поступило более 2,5 млн обращений в различных форматах. «Газета.Ru» следит за общением президента с гражданами и прессой в режиме онлайн.