Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоги года с Владимиром Путиным — 2025. Прямая линия

Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие начнется в 12:00 мск. К главе государства уже поступило более 2,5 млн обращений в различных форматах. «Газета.Ru» следит за общением президента с гражданами и прессой в режиме онлайн.

Источник: Газета.Ру

11:51 ❗️Владимир Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, сообщил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

11:49 Ведущие «Итогов года» — Павел Зарубин и Екатерина Березовская, они готовятся к началу программы.

11:45 Всех журналистов, среди которых много иностранных, уже пригласили внутрь, они занимают места. Мероприятие вызвало большой ажиотаж.

11:44 Песков назвал уникальным формат прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией.

11:43.

11:30.

11:00 ~Штаб Народного фронта принял более 2 млн. 532 тыс. обращений граждан к президенту России~ в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

10:00 Традиционная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Мероприятие, которое запланировано на 12:00 мск, пройдет в совмещенном виде в четвертый раз.

Впервые такой вариант был опробован в 2020 году. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция — 16.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше