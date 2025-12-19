Итоги года с Владимиром Путиным — 2025. Прямая линия

11:51 ❗️Владимир Путин готовился к прямой линии до глубокой ночи, сообщил Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
11:49 Ведущие «Итогов года» — Павел Зарубин и Екатерина Березовская, они готовятся к началу программы.
11:45 Всех журналистов, среди которых много иностранных, уже пригласили внутрь, они занимают места. Мероприятие вызвало большой ажиотаж.
11:44 Песков назвал уникальным формат прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией.
11:00 ~Штаб Народного фронта принял более 2 млн. 532 тыс. обращений граждан к президенту России~ в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
10:00 Традиционная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Мероприятие, которое запланировано на 12:00 мск, пройдет в совмещенном виде в четвертый раз.
Впервые такой вариант был опробован в 2020 году. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».
С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция — 16.