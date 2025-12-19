Путин ответил на вопрос о мире на Украине

Так глава государства ответил на вопрос о том, каким путем Россия достигнет своих целей.
«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. И при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», — добавил он.
Первопричинами конфликта Путин называл «государственный переворот» на Украине — смену власти после Евромайдана в 2014 году — и «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Российский лидер подчеркивал, что устранение первопричин конфликта необходимо для долгосрочного мира.
В июне прошлого года президент озвучил условия Москвы для прекращения огня, среди которых:
- вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей;
- признание этих регионов и Крыма в составе России;
- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;
- демилитаризация и денацификация Украины;
- отмена всех санкций, введенных против России.