Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин ответил на вопрос о мире на Украине

Пока Москва не видит готовности Киева к урегулированию конфликта мирным путем, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Все новости РБК

Так глава государства ответил на вопрос о том, каким путем Россия достигнет своих целей.

«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. И при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», — добавил он.

Первопричинами конфликта Путин называл «государственный переворот» на Украине — смену власти после Евромайдана в 2014 году — и «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Российский лидер подчеркивал, что устранение первопричин конфликта необходимо для долгосрочного мира.

В июне прошлого года президент озвучил условия Москвы для прекращения огня, среди которых:

  • вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей;
  • признание этих регионов и Крыма в составе России;
  • нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;
  • демилитаризация и денацификация Украины;
  • отмена всех санкций, введенных против России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше