«Это полная брехня». Лукашенко ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня работы Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики 19 декабря, отреагировал на слухи о размещении «Орешника» под Слуцком.
Во время Послания народу и парламенту 18 декабря, глава государства сказал, что «Орешник» с 17 декабря находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство. Он сообщил: сегодня прочитал о том, что беглые на Западе заявили якобы о размещении «Орешника» по Слуцком:
— Не хочу говорить, где и не скажу. Но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы «Орешник» не размещали. Разместили там, где более выгодно. Но я об этом говорить не буду, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.
А еще неозвученная на ВНС часть Послания Лукашенко народу и парламенту опубликована в Беларуси.
Кроме того, Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».