«Это полная брехня». Лукашенко ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком

Лукашенко отреагировал на слухи о размещении «Орешника» под Слуцком.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня работы Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики 19 декабря, отреагировал на слухи о размещении «Орешника» под Слуцком.

Во время Послания народу и парламенту 18 декабря, глава государства сказал, что «Орешник» с 17 декабря находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство. Он сообщил: сегодня прочитал о том, что беглые на Западе заявили якобы о размещении «Орешника» по Слуцком:

— Не хочу говорить, где и не скажу. Но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы «Орешник» не размещали. Разместили там, где более выгодно. Но я об этом говорить не буду, — заявил Александр Лукашенко.

Ранее мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

А еще неозвученная на ВНС часть Послания Лукашенко народу и парламенту опубликована в Беларуси.

Кроме того, Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».

