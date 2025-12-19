Ричмонд
«Там не одна машина». Лукашенко высказался о размещении в Беларуси заступившего на боевое дежурство комплекса «Орешник»

Лукашенко раскрыл детали о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня работы Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики 19 декабря, раскрыл детали о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил, что «Орешник», который находится в Беларуси с 17 декабря, заступил на боевое дежурство и уточнил: «там не одна машина».

— Не буду рассказывать, сколько их: машина обеспечения, и сама пуская установка — это белорусское производство. Но нам нужна ракета, она есть эта ракета у россиян, — отметил президент.

По его словам, в Беларуси комплекс «Орешник» создавать не будут, так как это очень дорого.

Ранее мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

А еще неозвученная на ВНС часть Послания Лукашенко народу и парламенту опубликована в Беларуси.

Тем временем Лукашенко ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком: «Это полная брехня».

Кроме того, Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».

