«Там не одна машина». Лукашенко высказался о размещении в Беларуси заступившего на боевое дежурство комплекса «Орешник»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня работы Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики 19 декабря, раскрыл детали о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси.
Александр Лукашенко напомнил, что «Орешник», который находится в Беларуси с 17 декабря, заступил на боевое дежурство и уточнил: «там не одна машина».
— Не буду рассказывать, сколько их: машина обеспечения, и сама пуская установка — это белорусское производство. Но нам нужна ракета, она есть эта ракета у россиян, — отметил президент.
По его словам, в Беларуси комплекс «Орешник» создавать не будут, так как это очень дорого.
