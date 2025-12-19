Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не следит за выступлениями Владимира Зеленского якобы с передовой, и напомнил, что Зеленский — артист.

Так российский лидер на «Итогах года» прокомментировал кадры Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске.

«Я не знаю, я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый — я говорю без всякой иронии», — отметил Путин.