Путин не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой

Так российский лидер на «Итогах года» прокомментировал кадры Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске.
«Я не знаю, я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый — я говорю без всякой иронии», — отметил Путин.
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не следит за выступлениями Владимира Зеленского якобы с передовой, и напомнил, что Зеленский — артист.
Так российский лидер на «Итогах года» прокомментировал кадры Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске.
«Я не знаю, я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый — я говорю без всякой иронии», — отметил Путин.