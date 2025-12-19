Лукашенко вспомнил диалог с Путиным об «Орешнике» и сказал о белорусской ракете

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня работы Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики 19 декабря, вспомнил про диалог с президентом России Владимиром Путиным про комплекс «Орешник» и сказал о белорусской ракете.
— Владимир Владимирович Путин мне как-то сказал: «Ты хоть знаешь, что “Орешник” — это большая половина белорусского производства». Я говорю: «Да Господь с тобой, первый раз слышу». Оказывается, только ракета — это российское производство. Все остальное — белорусское, — привел подробности Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что «Орешник», который находится в Беларуси с 17 декабря, заступил на боевое дежурство и уточнил: «там не одна машина». Глава государства раскрыл, что нужно Беларуси:
— Но нам нужна ракета, она есть эта ракета у россиян.
Ранее мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.
А еще неозвученная на ВНС часть Послания Лукашенко народу и парламенту опубликована в Беларуси.
Тем временем Лукашенко ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком: «Это полная брехня».
Также, Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».