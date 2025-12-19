Лукашенко вспомнил диалог с Путиным об «Орешнике» и сказал о белорусской ракете

— Владимир Владимирович Путин мне как-то сказал: «Ты хоть знаешь, что “Орешник” — это большая половина белорусского производства». Я говорю: «Да Господь с тобой, первый раз слышу». Оказывается, только ракета — это российское производство. Все остальное — белорусское, — привел подробности Александр Лукашенко.