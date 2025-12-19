Путин пригласил на прямую линию командира, бравшего Северск

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.