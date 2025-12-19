Путин назвал Зеленского талантливым артистом

«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — пошутил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что не следит за подобными фейками, назвав Зеленского «талантливым артистом» и отметив, что говорит это «без всякой иронии».
Так Владимир Путин ответил на вопрос, как глава киевского режима мог решиться на подлог такого масштаба в столь ответственный момент.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала селфи Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске очередной постановочной акцией Украины. По ее мнению, таким образом Киев стремится пустить пыль в глаза зарубежным партнерам.
