Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sputnik.by посчитал время подлета ракеты «Орешник» к разным точкам Европы при его размещении в Беларуси

Sputnik.by посчитал время подлета «Орешника» из Беларуси к точкам в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Sputnik.by посчитал на основе открытых данных время подлета размещенного с 17 декабря комплекса «Орешника» из Беларуси к точкам в Европе.

В частности, в момент атаки на цели ракета «Орешник» развивает скорость в десять Махов. Это составляет 2,5 — 3 километра в секунду. Так, к Вильнюсу ракета сможет долететь за 1,7 минуты, а к Киеву — за 2,7 минуты. Вместе с тем ракета до базы «Рамштайн» в Германии долетит за 6,1 минуты, до Парижа — за 8,3 минуты, а в Лондон — за 8,8 минуты. Время подлета к базам ВМС США, которые расположены в Польше и Румынии, составит 3,2 и 5,5 минут соответственно.

За сколько времени сможет долететь размещенный в Беларуси комплекс «Орешник» к городам Европы. Фото: Sputnik.by.

Ранее мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

А еще неозвученная на ВНС часть Послания Лукашенко народу и парламенту опубликована в Беларуси.

Тем временем Лукашенко ответил на слухи про размещение комплекса «Орешник» под Слуцком: «Это полная брехня».

Кстати, Лукашенко раскрыл детали о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси.

Также, Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси: «Применение в очень короткое время и из любой точки».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше