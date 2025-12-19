Sputnik.by посчитал время подлета ракеты «Орешник» к разным точкам Европы при его размещении в Беларуси

В частности, в момент атаки на цели ракета «Орешник» развивает скорость в десять Махов. Это составляет 2,5 — 3 километра в секунду. Так, к Вильнюсу ракета сможет долететь за 1,7 минуты, а к Киеву — за 2,7 минуты. Вместе с тем ракета до базы «Рамштайн» в Германии долетит за 6,1 минуты, до Парижа — за 8,3 минуты, а в Лондон — за 8,8 минуты. Время подлета к базам ВМС США, которые расположены в Польше и Румынии, составит 3,2 и 5,5 минут соответственно.