«Отдельные телефоны из окружения — на контроле США». Лукашенко сказал, о чем его предупредила контрразведка России

— Но мне лишний раз назвали фамилии и телефоны. Ну и когда я потребовал от Комитета госбезопасности, ОАЦ, в чем дело — они еще добавили к этому списку. Интерес огромный… Вот телефон у Игоря Петровича (глава Палаты представителей Игорь Сергеенко. — Ред.) лежит рядом. Если это интересует там кого-то — все слышат, что происходит… Меня об этом предупредили. Я в этом убедился, — заявил президент.