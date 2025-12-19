«Отдельные телефоны из окружения — на контроле США». Лукашенко сказал, о чем его предупредила контрразведка России

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня работы Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики 19 декабря, раскрыл, что контрразведка РФ его предупредила о прослушке телефонов.
— Совсем недавно, во второй раз в течение этого года, меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом (мои дети, еще кто-то, в столовой — не в столовой), они на контроле у Соединенных Штатов Америки, — привел детали президент Беларуси.
Александр Лукашенко заметил, что это естественно, и он мог бы о подобном догадаться:
— Но мне лишний раз назвали фамилии и телефоны. Ну и когда я потребовал от Комитета госбезопасности, ОАЦ, в чем дело — они еще добавили к этому списку. Интерес огромный… Вот телефон у Игоря Петровича (глава Палаты представителей Игорь Сергеенко. — Ред.) лежит рядом. Если это интересует там кого-то — все слышат, что происходит… Меня об этом предупредили. Я в этом убедился, — заявил президент.
