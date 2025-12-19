Украина
Путин подчеркнул, что пока Россия не видит готовности к миру со стороны киевского режима.
Президент напомнил, что все началось с госпереворота на Украине и обмана о возможности решения проблем мирным путем по итогам Минских соглашений. В 2022 году Москва уведомила, что будет вынуждена забрать территории, которые постоянно обстреливались. Киев не согласился. По итогам переговоров в Стамбуле Украина «выкинула договоренности в корзину». И сейчас киевские власти отказываются от урегулирования.
Россия демонстрирует готовность завершить этот конфликт дипломатическим путем при устранении причин, которые привели к конфликту.
В целом, сразу после того, как противника вышибли с Курской земли, инициатива на линии боестолкновения полностью перешла в руки ВС РФ.
Российские войска наступают:
- Северск взят, что открывает путь к Славянску.
- На Южно-Лиманском направлении также активно действуют войска РФ.
- Вскоре российские бойцы возьмут Красный Лиман.
- Бои идут в Константиновке, уже 50% города под контролем.
- Красноармейск взят, Димитров наполовину под контролем России.
- На Сумском направлении взят Волчанск, в Харьковской области — Купянск.
- Группировка «Восток» продолжает вытеснять противника из Гуляйполя.
Владимир Путин предоставил слово офицеру, который принимал участие в освобождении Северска, Нарану Очир-Горяеву. Военнослужащий рассказал об операции, о расстреле украинскими войсками гражданского населения, в том числе мужчин в возрасте 30−40 лет.
Путин прокомментировал видео Зеленского на фоне стелы при въезде в Купянск. Президент уточнил, что стела находится в километре от города.
«Ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом, если уж Купянск под их контролем», — пошутил российский лидер.
Он добавил, что противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. «Это серьезный элемент, который должен побуждать киевский режим решать спорные вопросы мирными средствами», — подчеркнул Путин.
Экономика
Путин озвучил экономические показатели России за 2025 год:
- Рост ВВП за год — 1%, но за последние три года общий рост — 9,7%. Для сравнения, рост ВВП в Еврозоне 3,1%.
- Уровень инфляция снизится к концу года до 5,7%.
- Рост промышленного производства −1%, сельхозпродукции — на 3,3%.
- В 2025 году в строй введут 103−105 млн кв. метров жилья.
- Рост заработной платы — 4,5%.
- Рост производительности труда скромный — 1,1%.
- Уровень безработицы — 2,2%.
- Международные резервы ЦБ — 741,5 млрд долларов.
- Дефицит бюджета — 2,6%, в 2026 году ожидается — 1,6%.
Материал дополняется…