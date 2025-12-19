Президент напомнил, что все началось с госпереворота на Украине и обмана о возможности решения проблем мирным путем по итогам Минских соглашений. В 2022 году Москва уведомила, что будет вынуждена забрать территории, которые постоянно обстреливались. Киев не согласился. По итогам переговоров в Стамбуле Украина «выкинула договоренности в корзину». И сейчас киевские власти отказываются от урегулирования.