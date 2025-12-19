Ричмонд
Главные итоги 2025 года на прямой линии с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин уже в четвертый раз проводит прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в совмещенном формате. В этом году в адрес главы государства поступило свыше 2,5 млн вопросов и обращений. Собрали основные заявления российского лидера в прямом эфире.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Украина

Путин подчеркнул, что пока Россия не видит готовности к миру со стороны киевского режима.

Президент напомнил, что все началось с госпереворота на Украине и обмана о возможности решения проблем мирным путем по итогам Минских соглашений. В 2022 году Москва уведомила, что будет вынуждена забрать территории, которые постоянно обстреливались. Киев не согласился. По итогам переговоров в Стамбуле Украина «выкинула договоренности в корзину». И сейчас киевские власти отказываются от урегулирования.

Россия демонстрирует готовность завершить этот конфликт дипломатическим путем при устранении причин, которые привели к конфликту.

В целом, сразу после того, как противника вышибли с Курской земли, инициатива на линии боестолкновения полностью перешла в руки ВС РФ.

Российские войска наступают:

  • Северск взят, что открывает путь к Славянску.
  • На Южно-Лиманском направлении также активно действуют войска РФ.
  • Вскоре российские бойцы возьмут Красный Лиман.
  • Бои идут в Константиновке, уже 50% города под контролем.
  • Красноармейск взят, Димитров наполовину под контролем России.
  • На Сумском направлении взят Волчанск, в Харьковской области — Купянск.
  • Группировка «Восток» продолжает вытеснять противника из Гуляйполя.

Владимир Путин предоставил слово офицеру, который принимал участие в освобождении Северска, Нарану Очир-Горяеву. Военнослужащий рассказал об операции, о расстреле украинскими войсками гражданского населения, в том числе мужчин в возрасте 30−40 лет.

Путин прокомментировал видео Зеленского на фоне стелы при въезде в Купянск. Президент уточнил, что стела находится в километре от города.

«Ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом, если уж Купянск под их контролем», — пошутил российский лидер.

Он добавил, что противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. «Это серьезный элемент, который должен побуждать киевский режим решать спорные вопросы мирными средствами», — подчеркнул Путин.

Экономика

Путин озвучил экономические показатели России за 2025 год:

  • Рост ВВП за год — 1%, но за последние три года общий рост — 9,7%. Для сравнения, рост ВВП в Еврозоне 3,1%.
  • Уровень инфляция снизится к концу года до 5,7%.
  • Рост промышленного производства −1%, сельхозпродукции — на 3,3%.
  • В 2025 году в строй введут 103−105 млн кв. метров жилья.
  • Рост заработной платы — 4,5%.
  • Рост производительности труда скромный — 1,1%.
  • Уровень безработицы — 2,2%.
  • Международные резервы ЦБ — 741,5 млрд долларов.
  • Дефицит бюджета — 2,6%, в 2026 году ожидается — 1,6%.

Материал дополняется…

