Путин: Россия в Анкоридже практически согласилась с инициативами по Украине

«На встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа (по Украине — ред.)», — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
