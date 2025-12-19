Путин оценил усилия Трампа по завершению конфликта на Украине

«Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого (украинского — ред.) конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше