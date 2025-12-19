Ричмонд
Путин оценил усилия Трампа по завершению конфликта на Украине

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия по завершению конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого (украинского — ред.) конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

