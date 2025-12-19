Путин рассказал, что в Анкоридже говорил, что согласен на компромиссы

«Нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определённые компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — сказал Путин.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что завершение украинского конфликта невозможно без учёта интересов России.
Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что Россия и США ведут диалог о решении украинского конфликта на основе договорённостей, достигнутых в Анкоридже.
