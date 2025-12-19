Ричмонд
Россию обманули с нерасширением НАТО на Восток, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россию несколько раз обманули с нерасширением НАТО на восток, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Reuters

«А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются. Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

