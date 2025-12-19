Ричмонд
«Нашли то ли 150, то ли 200 человек в Литве, которые этим занимались». Лукашенко высказался о «шариках», которые летят из Беларуси в Литву

Лукашенко отреагировал на поимку причастных в Литве к шарам из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня работы Всебелорусского народного собрания, которое проходит во Дворце Республики 19 декабря, отреагировал на поимку причастных в Литве к шарам из Беларуси.

— «Шарики» куда-то полетели — опять пограничники. То ли виноваты, то ли не досмотрели. Поэтому, Максим (министр иностранных дел Максим Рыженков. — Ред., я уже прошу, вы там с Молостовым (глава Госпогранкомитета Константин Молостовым. — Ред.) «шарики» эти не перебрасывайте на территорию Литвы, — заявил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что таким образом можно дойти и до конфликта. Вместе с тем президент подчеркнул, что подобным образом шутит, так как знает о том, что Беларусь подобным не занимается.

— Слава богу, что они нашли — то ли 150, то ли 200 человек установили в Литве, которые этим занимались. Ну, а что, людям надо жить и работать, где-то надо зарабатывать. Вот они и используют эти методы, — отметил глава Беларуси.

По его словам, литовская сторона готова к диалогу с Беларусью на уроне заместителей министров иностранных дел. Лукашенко отметил: если Литва хочет поговорить с пограничниками, то ей никто не запрещает это делать:

— Но некоторые вопросы есть. Их надо решать с Рыженковым (министром иностранных дел Беларуси. — Ред.), а может быть, и с премьером. Выходите и говорите. Мы открыты для этого разговора.

Ранее мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

А еще неозвученная на ВНС часть Послания Лукашенко народу и парламенту опубликована в Беларуси.

Кстати, Лукашенко сказал, о чем его предупредила контрразведка России: «Отдельные телефоны из окружения — на контроле США».

Вместе с тем Литва арестовала 21 человека из-за дела о воздушных шарах у границы.

