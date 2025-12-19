FT: Мелони стала «убийцей плана» ЕС по изъятию замороженных активов России

Один из евродипломатов в комментарии FT заявил, что «убийцей (плана. — “Ъ”) была Мелони». Во время саммита идея экспроприации активов встретила скептицизм именно со стороны представителей Италии и Франции. По словам собеседника, Эмманюэль Макрон большей частью молчал, а именно позиция Джорджи Мелони оказала решающее влияние и «изменила настроения» на переговорах.