Путин: в вопросе урегулирования на Украине мяч на стороне Запада

Во время прямой линии 19 декабря президент РФ поделился мнением о мирном плане Дональда Трампа по Украине и прокомментировал позицию России по этому вопросу.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Глава государства отметил, что американский президент предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта на Украине, и Россия высоко ценит его вклад.

«На встрече в Анкоринже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны», — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что теперь «мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов». Президент России отметил, что в первую очередь речь идет об украинских властях и их европейских спонсорах.

«Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», — подчеркнул Путин.

