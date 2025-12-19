Путин назвал иск Трампа к BBC о клевете «их семейным делом»

«Это их семейные дела, пускай они сами там и разбираются. Я не хочу вам сыпать соль на раны. Хотя проблемы есть недостоверного освещения информации и подтасовок, я думаю, что президент Трамп прав», — сказал он.
Ранее Трамп подал иск против британской телерадиокомпании BBC, обвинив её в клевете из-за редактирования видеозаписи его речи от 6 января 2021 года.
