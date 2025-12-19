Ричмонд
Путин назвал иск Трампа к BBC о клевете «их семейным делом»

Российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией, назвал иск президента США Дональда Трампа к BBC о клевете «их семейным делом».

Источник: AP 2024

«Это их семейные дела, пускай они сами там и разбираются. Я не хочу вам сыпать соль на раны. Хотя проблемы есть недостоверного освещения информации и подтасовок, я думаю, что президент Трамп прав», — сказал он.

Ранее Трамп подал иск против британской телерадиокомпании BBC, обвинив её в клевете из-за редактирования видеозаписи его речи от 6 января 2021 года.

