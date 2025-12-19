Путин сделал важное заявление о безопасности Союзного государства

Так, российский лидер рассказал, что накануне смотрел в прямом эфире Послание президента Беларуси Александра Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания. Путин заметил, что хочет поздравить Лукашенко с тем, что это было очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление, и поблагодарил за оценку российско-белорусских отношений. При этом глава России высказался и на тему безопасности Союзного государства.