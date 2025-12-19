Ричмонд
Путин сделал важное заявление о безопасности Союзного государства

Путин сказал о безопасности Союзного государства после Послания Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сделал заявление о безопасности Союзного государства во время ежегодной пресс-конференции и прямой линии в совмещенном формате «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщила пресс-служба Кремля.

Так, российский лидер рассказал, что накануне смотрел в прямом эфире Послание президента Беларуси Александра Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания. Путин заметил, что хочет поздравить Лукашенко с тем, что это было очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление, и поблагодарил за оценку российско-белорусских отношений. При этом глава России высказался и на тему безопасности Союзного государства.

— Что касается вопросов о безопасности, то мы решаем их и в двустороннем порядке, и в рамках ОДКБ, — прокомментировал он.

Путин напомнил, что Лукашенко в Послании говорил о российском комплексе «Орешник», его размещении в Беларуси, а также о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия. Еще он отметил, что Беларусь и Россия регулярно проводят учения, создана группа войск Союзного государства, а Министерства обороны обеих стран — «очень тесно сотрудничают друг с другом».

— Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет безусловно обеспечена, — заключил Владимир Путин.

Накануне, Александр Лукашенко сказал, что «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

Еще Минобороны сделало заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.

Между тем министр сказал, почему белорусы покупают лекарства в России.

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
