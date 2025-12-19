Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Никаких новых специальных операций не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут «надувать». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

Журналист Би-би-си спросил Путина, каким ему видится будущее страны, возможны ли новые российские спецоперации.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток», — отметил он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше