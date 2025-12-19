Путин: новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением

Журналист Би-би-си спросил Путина, каким ему видится будущее страны, возможны ли новые российские спецоперации.
«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток», — отметил он.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше