Фицо заявил об отказе Словакии продолжать финансировать военные нужды Украины

Словакия больше не намерена продолжать финансирование военных потребностей Украины, подчеркнул премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

Источник: AP 2024

«Словакия не будет участвовать в предоставлении каких-либо военных кредитов Украине, мы отказываемся от дальнейшего финансирования военных потребностей», — цитирует его агентство Reuters.

Фицо добавил, что считает неверным полагать, что Россию можно победить военными методами.

Ранее премьер Словакии сравнил Украину с чёрной дырой, которая поглощает деньги и будущее Евросоюза.

