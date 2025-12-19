Фицо заявил об отказе Словакии продолжать финансировать военные нужды Украины

«Словакия не будет участвовать в предоставлении каких-либо военных кредитов Украине, мы отказываемся от дальнейшего финансирования военных потребностей», — цитирует его агентство Reuters.
Фицо добавил, что считает неверным полагать, что Россию можно победить военными методами.
Ранее премьер Словакии сравнил Украину с чёрной дырой, которая поглощает деньги и будущее Евросоюза.
