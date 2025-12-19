Глава государства добавил, что его не удивил конфликт между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.
«Что касается конфликтов с президентом Соединенных Штатов, здесь нет ничего неожиданного. Европейские политические элиты поддерживали демократическую партию, госпожу Харрис на выборах президента Соединенных Штатов», —заявил президент.
Он отметил, что поддержка Евросоюзом (ЕС) бывшего вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке 2024 года была прямолинейной и даже «наглой». При этом Россия не вмешивалась в данный процесс, ни одно расследование ни привело к ожидаемым ЕС результатам.
«Политика проводится, как вы сказали, оголтелая, потому что этим стараются прикрыть свои ошибки в области и внешней политики, и экономики, и финансов», — заявил российский лидер.
Путин 17 декабря сообщил, что многие западные страны рассчитывали на быструю победу в столкновении с Россией. По его словам, «европейские подсвинки» сразу же включись в работу прежней администрации США, надеясь воспользоваться ситуацией и вернуть утраченные возможности. Путин подчеркнул, что действия Евросоюза (ЕС) можно рассматривать как попытку «взять реванш» за предыдущие годы.
Прямая линия с президентом в 2025 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет главе государства доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.
Прямая линия проводится с 2001 года. В совмещенном формате с большой пресс-конференцией мероприятие проходит в четвертый раз.