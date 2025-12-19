Путин прокомментировал слова Рютте о «российской угрозе»

В рамках прямой линии российский президент рассказал, что знаком с действующим генеральным секретарем НАТО Марком Рютте лично, охарактеризовав его как умного и опытного политика. При этом он отметил, что в настоящее время риторика генсека — его постоянные заявления о «российской угрозе» — вызывает вопросы и не до конца понятна.