Путин прокомментировал слова Рютте о «российской угрозе»

Путин отметил, что в новой стратегии нацбезопасности США нет упоминания о том, что Россия является противником или врагом, однако генсек НАТО утверждает обратное.
«Вы читать-то умеете? Как вы настраиваете НАТО на войну с Россией, если титульная страна альянса не считает Россию врагом?» — задался вопросом президент РФ.
Владимир Путин подчеркнул, что новых спецопераций не будет, если к РФ будут относиться уважительно. По его оценке, Запад сам спровоцировал конфликт на Украине и теперь усугубляет его, намеренно формируя враждебный образ РФ, чтобы оправдать свои ошибки.