Путин прокомментировал слова Рютте о «российской угрозе»

В рамках прямой линии российский президент рассказал, что знаком с действующим генеральным секретарем НАТО Марком Рютте лично, охарактеризовав его как умного и опытного политика. При этом он отметил, что в настоящее время риторика генсека — его постоянные заявления о «российской угрозе» — вызывает вопросы и не до конца понятна.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Путин отметил, что в новой стратегии нацбезопасности США нет упоминания о том, что Россия является противником или врагом, однако генсек НАТО утверждает обратное.

«Вы читать-то умеете? Как вы настраиваете НАТО на войну с Россией, если титульная страна альянса не считает Россию врагом?» — задался вопросом президент РФ.

Владимир Путин подчеркнул, что новых спецопераций не будет, если к РФ будут относиться уважительно. По его оценке, Запад сам спровоцировал конфликт на Украине и теперь усугубляет его, намеренно формируя враждебный образ РФ, чтобы оправдать свои ошибки.

