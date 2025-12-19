Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокурор Швед возглавил Верховный суд, сенатор Сивец — Конституционный

ВНС выбрало глав Верховного и Конституционного суда Беларуси.

Источник: БЕЛТА

На VII Всебелорусском народном собрании выбраны председатели Верховного и Конституционного суда Беларуси, пишет БелТА.

Так, возглавлявший Генеральную прокуратуру Беларуси Андрей Швед единогласно на открытом голосовании на ВНС выбран председателем Верховного суда. Возглавлявший эту инстанцию Валентин Сукало освобожден от занимаемой должности.

Председателем Конституционного суда избрали сенатора Сергея Сивца. До него Конституционным судом руководил Петр Миклашевич.

А председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко избран членом президиума ВНС. Ранее это место занимал Константин Бурак — теперь помощник президента по Гродненской области.