Путин вспомнил слова экс-канцлера Германии о будущем России

«Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер ФРГ, господин Коль, это было в 1993 году еще, который сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — рассказал глава государства.