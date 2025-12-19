Ричмонд
Путин вспомнил слова экс-канцлера Германии о будущем России

Президент России Владимир Путин вспомнил слова бывшего канцлера Германии Гельмута Коля о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией. Его заявление прозвучало в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

«Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер ФРГ, господин Коль, это было в 1993 году еще, который сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — рассказал глава государства.