Путин: Россия будет уничтожать, если возникнет угроза для Калининграда

Попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень, вплоть до крупномасштабного военного конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.

Источник: РИА "Новости"

По словам президента, страна будет уничтожать эти угрозы.

«Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — отметил российский лидер.

Также Владимир Путин подчеркнул, что войска Российской Федерации регулярно наносят удары в ответ на атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру. «Ответ с нашей стороны будет всегда», — заявил президент.

Он добавил, что атаки на нефтяные танкеры не приведут к желаемому результату и не нарушат поставки, но ответные действия со стороны РФ будут неизбежны. «Это не приведет к ожидаемому результату, в конце концов не нарушит никаких поставок, а только создаст дополнительную угрозу. Ответ с нашей стороны последует обязательно», — заключил Путин.