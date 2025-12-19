Дело о халатности завели после жалобы россиянки Путину на прямой линии

Женщина рассказала, что ее муж погиб в январе 2024 года, а свидетельство о смерти она получила лишь в минувшем декабре. Пенсию по потере кормильца семье не назначили до сих пор. Президент извинился перед вдовой за нерасторопность служб и признал, что проблема с задержками льгот действительно есть. Она, по его словам, связана с избыточной бюрократией.