Дело о халатности завели после жалобы россиянки Путину на прямой линии

Дело о халатности завели в Новосибирской области после обращения жены погибшего на военной операции военнослужащего на прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщили в СК.

Источник: Reuters

Дело завели по ч. 1 ст. 293 УК «Халатность». Мать двух детей Кристина жаловалась, что долгое время не может добиться назначения пенсии по потере кормильца.

Женщина рассказала, что ее муж погиб в январе 2024 года, а свидетельство о смерти она получила лишь в минувшем декабре. Пенсию по потере кормильца семье не назначили до сих пор. Президент извинился перед вдовой за нерасторопность служб и признал, что проблема с задержками льгот действительно есть. Она, по его словам, связана с избыточной бюрократией.