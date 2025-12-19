Ричмонд
Путин на прямой линии надиктовал послание будущим поколениям

Президент России Владимир Путин в потенциальном письме в будущее для капсулы времени заверил бы потомков, что поколения XX и XXI века думали о них, и делали всё для их будущего. Об этом он сказал 19 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Президент отметил, что для того, чтобы сформулировать основательное послание, нужно время, чтобы обдумать его текст. Однако он обязательно отметил бы, что люди, жившие в XX и XXI веках, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано их предшественниками, их предками.

«Но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас, и если в ваших руках сейчас наше послание, — это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени», — указал российский лидер.

Также он пожелал бы будущим поколениям, чтобы удача всегда была рядом с ними, чтобы они были счастливы, а дети, внуки и правнуки ваши гордились ими. Также, как предыдущие поколения гордились своими отцами, дедами и прадедами.

Новость дополняется.