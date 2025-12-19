Путин на прямой линии надиктовал послание будущим поколениям

Президент отметил, что для того, чтобы сформулировать основательное послание, нужно время, чтобы обдумать его текст. Однако он обязательно отметил бы, что люди, жившие в XX и XXI веках, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано их предшественниками, их предками.
«Но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас, и если в ваших руках сейчас наше послание, — это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени», — указал российский лидер.
Также он пожелал бы будущим поколениям, чтобы удача всегда была рядом с ними, чтобы они были счастливы, а дети, внуки и правнуки ваши гордились ими. Также, как предыдущие поколения гордились своими отцами, дедами и прадедами.
Новость дополняется.