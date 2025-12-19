Путин назвал гипотетической идею о внешнем управлении на Украине

«Как бы прозвучало со стороны, с моей стороны тоже, но это так, все это гипотетически и в целом. В целом, если была бы такая воля, в том числе и у западных стран, можно было бы, наверное, в условиях коррупционных разоблачений [на Украине], подумать об этом», — сказал Путин.