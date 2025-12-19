Ричмонд
Путин ответил на вопрос о выборах на Украине

Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Он сообщил, что на территории Российской Федерации проживают от 5 до 10 миллионов граждан Украины, которые тоже имеют право голоса.

«Если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что Россия готова воздержаться от ударов вглубь Украины во время выборов.

«Но мы-то выборы проводили, а нам кто обеспечивал безопасность? Нам пытались их сорвать, били по избирательным участкам. В ДНР люди в очереди стояли, чтобы голосовать, в подвалы уходили, а потом опять в очереди стояли», — рассказал Путин о том, как прошли выборы в России в сентябре этого года.

Глава государства подчеркнул, что если целью киевского режима при проведении выборов является временная приостановка российского наступления, то этот расчет не сработает.