Путин ответил на вопрос о выборах на Украине

Он сообщил, что на территории Российской Федерации проживают от 5 до 10 миллионов граждан Украины, которые тоже имеют право голоса.
«Если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — подчеркнул президент.
Также глава государства отметил, что Россия готова воздержаться от ударов вглубь Украины во время выборов.
«Но мы-то выборы проводили, а нам кто обеспечивал безопасность? Нам пытались их сорвать, били по избирательным участкам. В ДНР люди в очереди стояли, чтобы голосовать, в подвалы уходили, а потом опять в очереди стояли», — рассказал Путин о том, как прошли выборы в России в сентябре этого года.
Глава государства подчеркнул, что если целью киевского режима при проведении выборов является временная приостановка российского наступления, то этот расчет не сработает.