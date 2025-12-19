Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия продолжит заниматься защитой соотечественников за рубежом — Путин

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Россия занимается и будет продолжать заниматься защитой соотечественников за рубежом, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках «Прямой линии».

Источник: Sputnik.md

По его словам, это необходимо делать аккуратно и неагрессивно.

«Касаемо защиты соотечественников за рубежом. Россия всегда этим занималась и занимается. Нужно это делать так, чтобы не ухудшать их положение, желательно, неагрессивными способами. Подготовка специалистов по информационным войнам все же выглядит несколько агрессивно, хотя в военной сфере она, безусловно, есть», — отметил Владимир Путин.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» объединила в нынешнем году большую пресс-конференцию главы российского государства и прямую линию. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря, поступило больше трех миллионов обращений.