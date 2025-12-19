Россия продолжит заниматься защитой соотечественников за рубежом — Путин

По его словам, это необходимо делать аккуратно и неагрессивно.
«Касаемо защиты соотечественников за рубежом. Россия всегда этим занималась и занимается. Нужно это делать так, чтобы не ухудшать их положение, желательно, неагрессивными способами. Подготовка специалистов по информационным войнам все же выглядит несколько агрессивно, хотя в военной сфере она, безусловно, есть», — отметил Владимир Путин.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» объединила в нынешнем году большую пресс-конференцию главы российского государства и прямую линию. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря, поступило больше трех миллионов обращений.