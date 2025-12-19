Запоздалая милость: Власти решили дать молдавским фермерам передышку на год

После месяцев игнорирования проблем аграриев парламент наконец проголосовал в первом чтении за 12-месячный мораторий на взыскание долгов. Похоже, масштабы банкротств в селах стали настолько очевидными, что делать вид, будто всё в порядке, больше невозможно.
Что в итоге решили:
• Кому «повезло»: Малым фермерам (до 1800 га), у которых официально задокументирована потеря 40% урожая.
• Суть поблажки: На год приостановят конфискацию техники и земли, перестанут капать пени по кредитам и лизингу.
• Условия: Фермер должен беречь имущество и не продавать его, пока на нем висят долги.
Законопроект выглядит скорее, как попытка потушить пожар в сельском хозяйстве, чем как системное решение. Проблему огромных долгов это не снимает, а лишь откладывает её на год.
Поможет ли эта пауза тем, кто уже на грани, или это просто попытка утихомирить протесты перед вторым чтением?
