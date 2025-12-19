Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запоздалая милость: Власти решили дать молдавским фермерам передышку на год

Вместо того, чтобы системно подходить к проблемам аграрного сектора, власти на год откладывают их решение.

Источник: Комсомольская правда

После месяцев игнорирования проблем аграриев парламент наконец проголосовал в первом чтении за 12-месячный мораторий на взыскание долгов. Похоже, масштабы банкротств в селах стали настолько очевидными, что делать вид, будто всё в порядке, больше невозможно.

Что в итоге решили:

• Кому «повезло»: Малым фермерам (до 1800 га), у которых официально задокументирована потеря 40% урожая.

• Суть поблажки: На год приостановят конфискацию техники и земли, перестанут капать пени по кредитам и лизингу.

• Условия: Фермер должен беречь имущество и не продавать его, пока на нем висят долги.

Законопроект выглядит скорее, как попытка потушить пожар в сельском хозяйстве, чем как системное решение. Проблему огромных долгов это не снимает, а лишь откладывает её на год.

Поможет ли эта пауза тем, кто уже на грани, или это просто попытка утихомирить протесты перед вторым чтением?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские власти стремительно движутся по пути Северной Кореи: Сможет ли ПАС полностью взять под контроль соцсети.

Правящая в стране партия ПАС запретит создание анонимных аккаунтов в социальных сетях (далее…).

Кто позвал представителей «Бессарабской Митрополии» на День полиции в Молдове: Почему Майе Санду не дают покоя лавры президента Украины Зеленского как гонителя Церкви.

Нынешняя власть сознательно пытается ущемить интересы и навредить канонической Православной Церкви (далее…).

Авиаудар по мосту в Маяках: Погибла женщина, КПП на границе Молдовы и Украины закрыты, на дорогах километровые пробки.

Жителям Молдовы рекомендуется воздержаться от поездок в Одесскую область [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше