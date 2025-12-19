Слова Путина о Зеленском на прямой линии вызвали переполох в США

«Путин, похоже, насмехался над Зеленским, заявив, что если город находится под контролем Украины, в таком случае “Зачем стоять на пороге? Заходите внутрь”», — говорится в публикации.
CNN также привел слова российского лидера, в которых он охарактеризовал Зеленского как «талантливого артиста».
На совещании по ситуации в зоне СВО начальник Генерального штаба МО России Валерий Герасимов заявлял, что группировка войск «Запад» после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. В Москве в Гостином дворе, где проходит прямая линия, собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.