Слова Путина о Зеленском на прямой линии вызвали переполох в США

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. В Москве в Гостином дворе, где проходит прямая линия, собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.